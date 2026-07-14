5 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Hacer, bulundu

KIRIKHAN İLÇESİNDE BULUNDU

Hatay'ın Kumlu ilçesinde 5 gün önce gece yarısı evden ayrılan ve ailesinin ihbarı üzerine kayıp olarak aranan Hacer Dadıcı (16), polis ekiplerinin çalışması sonucu Kırıkhan ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Dadıcı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çocuk, ailesine teslim edildi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/KUMLU (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı