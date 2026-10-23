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Hatay'da kayalıklardan düşen vatandaş Yayladağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde balık tutmak için kayalıklara inen vatandaş, dengesini kaybedip düşerek yaralandı. Sarp arazide halat ve özel sedyeyle yaklaşık 1 saat çalışan itfaiye ekipleri yaralıyı kurtardı, Yayladağı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, balık tutmak için indiği Karamağara Koyu'ndaki kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Yayladağı ilçesine bağlı Karamağara Koyu'nda meydana geldi. Deniz kenarında balık tutmak amacıyla kayalık alana inen bir vatandaş, dengesini kaybetmesi sonucu yüksekten düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgenin sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle kurtarma operasyonu başlatan itfaiye ekipleri, halat ve özel sedye yardımıyla yaralı vatandaşa ulaştı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Yayladağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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