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Hatay'da Kamyonet Devrildi: Şoför Hayatını Kaybetti, Bir Yaralı

Hatay'da Kamyonet Devrildi: Şoför Hayatını Kaybetti, Bir Yaralı
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Antakya-Kumlu kara yolunda meydana gelen kazada, sebze yüklü kamyonet devrildi. Şoför C.Y. hayatını kaybederken, yanındaki A.Ç. yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HATAY'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrilen kamyonetin şoförü C.Y. hayatını kaybetti, yanındaki A.Ç. yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Antakya- Kumlu kara yolunda meydana geldi. C.Y. yönetimindeki 31 SC 321 plakalı sebze yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan C.Y. ve yanındaki A.Ç., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan C.Y. kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralı A.Ç. ise ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. C.Y.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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