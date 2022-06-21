Hatay'da kaçak ilaç operasyonu: 3 gözaltı - Haberler

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Hatay'da kaçak ilaç operasyonu: 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - İzzet Nazlı - Güncel
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Hatay'da kaçak ilaç operasyonu: 3 gözaltı

HATAY'ın Hassa ilçesinde, jandarmanın operasyonunda 3,5 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

HATAY'ın Hassa ilçesinde, jandarmanın operasyonunda 3,5 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nce kaçakçılıkla mücadele faaliyeti kapsamında, Hassa ilçesindeki ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Aramalarda yasa dışı yollarla elde edilen ve kalp rahatsızlıklarında kullanılan 3,5 milyon lira değerinde; çeşitli markalarda 8 bin 383 tablet hap, 83 insülin ilacı kullanma aparatı ve 22 göz damlası ile 11 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili R.T., Y.T. ve R.T. gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel

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