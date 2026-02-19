Haberler

Hatay'da kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde elektrik tesisatındaki kabloları çaldığı iddia edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat'ta Çiğdede Mahallesi'nde meydana gelen kablo hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, şüphelinin çeşitli suçlardan aranan G.E. olduğunu tespit etti.

Şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

