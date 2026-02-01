Hatay'da İstinat Duvarı Park Halindeki Araçların Üzerine Çöktü
Payas ilçesinde park halindeki araçların üzerine devrilen istinat duvarı, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda araçlarda hasar meydana gelirken, inceleme başlatıldı.
HATAY'ın Payas ilçesinde park halindeki araçların üstüne istinat duvarının çöktüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki Karacami Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki istinat duvarı, bilinmeyen nedenle park halindeki 6 aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlarda hasar oluşurken, duvarın çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel