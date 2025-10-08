Hatay'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

Haberler

Hatay'da, Aksa Tufanı harekatının ikinci yıl dönümünde, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya tepki gösterildi.

Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde İskenderun Nihal Atakaş Camisi önünde bir araya gelen katılımcılar, tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okunup dualar edildi.

Gurup adına konuşma yapan Anadolu Gençlik Derneği İskenderun Şube Başkanı Muhammed Zahit Demir, 8 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı harekatının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen Gazze'de soykırımın devam ettiğini hatırlattı.

İsrail'in Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıyı kınayan Demir, "Vicdan gemisine ve yanındaki 11 gemiye İsrail yine saldırı düzenledi. Şu anda ne yazık ki Saadet Partisi Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan'dan ve diğer katılımcılardan haber alamıyoruz. Rabbim yardımcıları olsun." diye konuştu.

Daha sonra Dörtyol ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde Hamas Şehitler ve Esirler Sorumlusu Dr. Teysir Süleyman'ın da katıldığı konferans düzenlendi.

Kırıkhan ilçesinde de Mimar Sinan Mahallesi'ndeki mesire yerinde toplanan gurup yürüyüş yaparak, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
