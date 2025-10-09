Haberler

Hatay'da İşçi Yatakhanesinde Yangın Çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesindeki konut şantiye alanında yer alan işçi yatakhanelerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

HATAY'ın Antakya ilçesi konut şantiye alanında bulunan işçi yatakhanelerinde yangın çıktı.

Dikmece Mahallesi'ndeki şantiyenin işçi yemekhanesinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yatakhanelerde kullanılmaz hale gelirken. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor..

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
