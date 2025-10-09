Hatay'da İşçi Yatakhanesinde Yangın Çıktı

1) HATAY'DA İŞÇİ YATAKHANELERİNDE YANGIN

HATAY'ın Antakya ilçesi konut şantiye alanında bulunan işçi yatakhanelerinde yangın çıktı.

Dikmece Mahallesi'ndeki şantiyenin işçi yemekhanesinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yatakhanelerde kullanılmaz hale gelirken. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor..