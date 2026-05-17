İş makinesine çarpan otomobildeki Doğan öldü, 4 kişi yaralandı

HATAY'da ağır hasarlı binanın yıkımı için bölgede bulunan iş makinesine çarpan otomobildeki Doğan Dağlı (22) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Defne ilçesi Harbiye yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, ağır hasarlı binanın yıkımı için bölgede bulunan iş makinesine çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Doğan Dağlı'nın da arasında bulunduğu otomobildeki 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Dağlı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Doğan Dağlı'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. İş makinesi operatörü gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

