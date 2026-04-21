Hatay'da şantiyedeki konteynerde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti
Hatay'ın Erzin ilçesindeki inşaat şantiyesindeki bir konteynerde çıkan yangında 44 yaşındaki işçi Servet Kurt hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve olay hakkında soruşturma başlatıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangında 1 işçi yaşamını yitirdi.
Turunçlu Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personelinin müdahalesiyle söndürülen yangında, konteynerdeki Servet Kurt'un (44) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kurt'un cenazesi Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli