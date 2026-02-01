Antakya ilçesinde inşaat şantiyesindeki çukura düşen işçi yaralandı
Antakya'daki bir inşaat şantiyesinde çukura düşen işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi hastaneye kaldırdı.
Altınçay Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde çalışan ismi öğrenilemeyen işçi, asansör yapılması için açılan çukura düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çukurdan çıkarılan yaralı işçi, sağlık personelince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel