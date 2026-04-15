Hatay'da ilk kez Türkistan örümcekkuşu görüldü

Samandağ ilçesinde doğa gözlemcileri tarafından ilk kez görülen Türkistan örümcekkuşu, Türkiye'de 8'inci kez kayıt altına alındı. Kuş, açık alanlar ve çalılık bölgelerde beslenip gözden kayboldu.

Göç yolu üzerinde bulunan Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki sahilde kısa süre konaklayan kuşlar, gözlemciler tarafından fotoğraflandı. Orta Asya'dan geldiği tahmin edilen Türkistan örümcekkuşu, ilk kez Hatay'da objektife takıldı. Böylece Türkistan örümcekkuşu, Türkiye'de 8'inci kez kayıt altına alınmış oldu. Türkiye'de nadir görülen Türkistan örümcekkuşu, açık alanlar ve çalılık bölgelerde böcekler ve küçük canlılarla beslenip, gözden kayboldu.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/Hatay,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
