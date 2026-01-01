Erzin ilçesinde hırsızlık suçundan aranan zanlı tutuklandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde motosiklet çaldığı ve 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Zanlının evinde 259 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde 4 farklı hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet çaldığı ve 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan K.Y'yi evinde yakaladı.
Zanlının adresinde 259 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.