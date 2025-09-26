Haberler

Hatay'da Hikmet Kamil Eryılmaz Bilim ve Sanat Merkezi Açıldı

Hatay'da Hikmet Kamil Eryılmaz Bilim ve Sanat Merkezi Açıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Hikmet Kamil Eryılmaz Bilim ve Sanat Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Açılışta, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yeni okulların kazandırılmasının önemi vurgulandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Hikmet Kamil Eryılmaz Bilim ve Sanat Merkezi törenle açıldı.

Hatay Valiliği ile Hikmet Kamil Eryılmaz ve ailesi arasında imzalanan protokol kapsamında, iş insanı Hikmet Kamil Eryılmaz'ın adını taşıyan 8 derslikli bilim ve sanat merkezinin açılışı için tören düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, törende 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentte çok sayıda yeni okulun kazandırıldığını söyledi.

Kentteki ihya çalışmalarında hayırseverlerin desteğinin önemli olduğunu belirten Masatlı, okulun hayırlı olmasını diledi.

Depremlerde ildeki yapı stokunun yüzde 40'ının kullanılamaz hale geldiğini hatırlatan Masatlı, merkezin açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ise merkezde 8 derslik, kütüphane, görsel sanatlar atölyesi, laboratuvar ve çok amaçlı salonun bulunduğu belirtti.

İş insanı Hikmet Kamil Eryılmaz da merkezin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen katılımcılar merkezi dolaştı.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
