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Hatay'da heyelan nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapadı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan Çökek yaylasında aşırı yağışla birlikte gerçekleşen heyelanla yayla yolu ulaşıma kapandı.

Hatay'da heyelan nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapadı

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan Çökek yaylasında aşırı yağışla birlikte gerçekleşen heyelanla yayla yolu ulaşıma kapandı.

Hatay'ın yüksek kesimlerinden olan Dörtyol ilçesindeki Çökek yaylasında 2 gündür yağışlı hava aralıklarla etkili oldu. Yağışlı havanın etkisiyle; Çökek, Pekmezci, Topaktaş yaylalarının ulaşımının sağlandığı yayla yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası yaralanma olmazken, yol ulaşıma kapandı. Kapanan yolu açmak bölgeye ekip sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Dörtyol Hatay

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