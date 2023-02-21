Hatay'da hayatını kaybeden 5 kişi depreme eşyalarını almak için girdikleri hasarlı binada yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok can ve mal kaybının yaşandığı Hatay bir büyük korku daha yaşadı. Merkez üssü Defne olan ilk deprem saat 20.04'te 6,4 büyüklünde oldu, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. 3 dakika sonra Samandağ sallandı. 6 kilometre derinlikte oluşan ikinci depremin büyüklüğü 5,8 olarak duyuruldu.

EŞYALARINI ÇIKARMAYA ÇALIŞIRKEN ENKAZ ALTINDA KALDILAR

Hatay'da dün gece saatlerinde art arda yaşanan iki depremde 6 kişi hayatını kaybederken, 18'i ağır 294 kişi yaralandı. Depremde hayatını kaybedenlerden 5 kişinin, 16 gün önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremde hasar gören binadan eşyalarını çıkarmaya çalışırken enkaz altında kaldıkları ortaya çıktı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI SONA ERDİ

Öte yandan Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışması tamamlandı. Alınan bilgiye göre, dün Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem ve devamındaki Samandağ ilçesi merkezli 5,8 büyüklüğündeki artçı sarsıntının ardından yürütülen çalışmalar sonrası enkaz altında kimse kalmadı. Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.