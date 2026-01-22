Hatay'da kar nedeniyle hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli olacak

Hatay Valiliği, beklenen kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli kamu personelinin yarın izinli olacağını bildirdi.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 22 Ocak Perşembe ve 2026/03 sayılı kararınca ilimizde beklenen kar yağışı nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile olan personelin 23 Ocak Cuma günü 1 günlük idari izinli sayılmalarına oy birliğiyle karar verilmiştir."