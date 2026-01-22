Haberler

Hatay'da kar nedeniyle hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli olacak

Hatay Valiliği, beklenen kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli kamu personelinin yarın izinli olacağını açıkladı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla engelli ve hamile personel 23 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacak.

Hatay Valiliği, beklenen kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli kamu personelinin yarın izinli olacağını bildirdi.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 22 Ocak Perşembe ve 2026/03 sayılı kararınca ilimizde beklenen kar yağışı nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile olan personelin 23 Ocak Cuma günü 1 günlük idari izinli sayılmalarına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
