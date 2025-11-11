Hatay'da Gökgürültülü Sağanak Yağış ve Yıldırımlar Kameralara Yansıdı

HATAY'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde peş peşe yıldırımlar düşmesi kameralara yansıdı.

İl genelinde etkili olan sağanakla birlikte akşam saatlerinde şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı. Bazı vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntülerde, Antakya ilçe merkezinde arka arkaya çakan yıldırımların kenti adeta gündüz gibi aydınlattığı, Samandağ sahil hattı ile Defne'nin yüksek kesimlerinde ise şimşeklerin gökyüzünü kapladığı anlar yer aldı.