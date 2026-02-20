Haberler

Hatay'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 12 yabancı uyruklu kişi yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan 4 organizatör tutuklandı. Ekipler, Antakya-İskenderun kara yolunda gerçekleştirdiği operasyonda bir tırı durdurdu.

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 12 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya- İskenderun kara yolunda bir tırı durdurdu.

Tır dorsesindeki Suriye uyruklu 12 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 organizatörü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması

Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe'de dün kaç futbolcunun oruç tuttuğu ortaya çıktı
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
22 yıllık inadın karşılığını aldı: Aynı sayılarla büyük ikramiye kazandı

22 yıllık inat kazandırdı! Aynı sayılarla 3,5 milyon dolar kazandı
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?
Ne yaptıysa olmadı, para çekemeyince ATM'ye saldırdı

Bir ilginç olay! Ne yaptıysa olmadı, en sonunda ATM'ye saldırdı