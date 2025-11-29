Haberler

Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla 2 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Antakya'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi, emniyet müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla tutuklandı. Düzensiz göçmenler, ilgili kurumlara teslim edildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-Reyhanlı kara yolunda hafif ticari araç ve otomobili durdurdu.

Araçlardaki 2 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 2 araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.???????

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
