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İskenderun'da Geri Manevralı Panelvan 71 Yaşındaki Kadına Çarptı

İskenderun'da Geri Manevralı Panelvan 71 Yaşındaki Kadına Çarptı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde geri manevra yapan panelvanın çarptığı 71 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde geri manevra yapan panelvanın çarptığı 71 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

A.A. idaresindeki 63 MF 434 plakalı panelvan, Pirireis Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Emsal Y'ye (71) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü A.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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