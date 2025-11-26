Haberler

Hatay'da Gençlerin Projeleri İçin 'Hatay Kamp'üs' Açıldı

Hatay'da Gençlerin Projeleri İçin 'Hatay Kamp'üs' Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen gençlerin projelerini hayata geçirebileceği 'Hatay Kamp'üs', TOG ve hayırseverlerin katkılarıyla hizmete girdi. Tesis, gençlerin üretkenliklerini artırmayı hedefliyor.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen gençlerin, projelerini gerçeğe dönüştürmeleri için kurulan "Hatay Kamp'üs" törenle hizmete açıldı.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile hayırseverlerin katkılarıyla, Büyükdalyan Mahallesi'ndeki 2 bin metrekarelik alanda kurulan tesiste, aynı anda 42 afetzede genç projelerini üretebilecek.

TOG Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karal, açılışta, tesisin gençlerin fikir ve projelerini hayata geçirebilmeleri için tasarlandığını söyledi.

Tesiste hayata geçirilecek projeleri heyecanla beklediklerini anlatan Karal, "Gençler varsa gelişme, üretme, güç oluşturma var. Bu niyetle, inançla bizler bunu oluşturmak için bir hayalin peşine yürüdük. Bu kurulan kampüste bu hayalin somut hali." diye konuştu.

Karal, gençlerin birlik içerisinde üretecekleri projelerin kendi kentlerine ve diğer kentlere umut olacağını kaydetti.

Hayırsever Elif Ovalı da tesisin kente hayırlı olmasını diledi.

İçerisinde 10 görevli personelin de yer alacağı tesis, kurdele kesiminin ardından hizmete girdi.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Yaralı askerler var
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tahliye

Böcek ailesini hayattan koparan faciada mahkemeden yeni karar
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son 4 gün! Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak

Son tarih 1 Aralık! e-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza kapıda
Kayseri’de sokak ortasında tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Genç kadın, sevgilisi tarafından vahşice katledildi
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Kripto çöküşü Trump ailesini vurdu: Servetlerinden 1 milyar dolar silindi

Trump'ı yıkan haber! Tam 1 milyar dolar kaybetti
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.