Haberler

Hatay'da Gençlere Ücretsiz Teknoloji Eğitimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 9-17 yaş aralığındaki gençlere yönelik kodlama, Arduino uygulamaları ve 3D tasarım gibi konuları içeren ücretsiz teknoloji eğitimleri düzenliyor. Kurslar, Akademi Hatay bünyesinde gerçekleştirilecek.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik ücretsiz teknoloji eğitimi düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı "Akademi Hatay" çatısı altında kurslar düzenlenecek.

Hatay Bilim Merkezi koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi Kisecik Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek kurslarda, 9-17 yaş aralığındaki gençlere, kodlama, Arduino uygulamaları, akıl ve zeka oyunları, 3D tasarım ve modelleme eğitimi verilecek.

Katılımcılar, hem teorik hem de uygulamalı etkinliklerle teknolojiye dair temel kavramları öğrenme ve üretim odaklı projeler geliştirme imkanı bulacak.

Ücretsiz eğitime başvurular, 7-28 Kasım'da Alo 153 Beyaz Masa'dan yapılabilecek.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
title