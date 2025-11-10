Hatay'da Gençlere Ücretsiz Teknoloji Eğitimi

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik ücretsiz teknoloji eğitimi düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı "Akademi Hatay" çatısı altında kurslar düzenlenecek.

Hatay Bilim Merkezi koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi Kisecik Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek kurslarda, 9-17 yaş aralığındaki gençlere, kodlama, Arduino uygulamaları, akıl ve zeka oyunları, 3D tasarım ve modelleme eğitimi verilecek.

Katılımcılar, hem teorik hem de uygulamalı etkinliklerle teknolojiye dair temel kavramları öğrenme ve üretim odaklı projeler geliştirme imkanı bulacak.

Ücretsiz eğitime başvurular, 7-28 Kasım'da Alo 153 Beyaz Masa'dan yapılabilecek.