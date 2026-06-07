Haberler

Tırda yüklü konteyner, fırtınada düştü; o anlar kamerada

Tırda yüklü konteyner, fırtınada düştü; o anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da seyir halindeki tırın taşıdığı konteyner, fırtınanın etkisiyle düştü. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Hatay'da seyir halindeki tırın taşıdığı konteyner, fırtınanın etkisiyle düştü. O anlar trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Antakya-İskenderun kara yolu Topboğazı mevkisinde hareket halindeki tırın dorsesindeki konteyner, fırtınanın etkisiyle düştü.

KONTEYNERDE HASAR OLUŞTU

Konteynerin düştüğü anlar, trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Konteynerde hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu

2 yıl sonra bir ilk yaşanıyor! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'ya galibiyeti Leroy Sane getirdi

Leroy Sane'yi kim durduracak?
'Karımla aranda ne var?' diyerek eşinin çalışanını vurdu; Çanakkale'de yakalandı

"Karımla aranda ne var?" deyip sokak ortasında silahla vurdu
Ermenistan parlamento seçimleri için sandık başında

Milyonlar oy kullanıyor! Kritik seçim başladı
Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu transferini gece 2'de duyurdu

Milli yıldızın transferini gece yarısı 2'de şarkısıyla duyurdu
Müttefikler arasında casusluk krizi mi? Pentagon'dan dikkat çeken adım

Uykuları kaçıran şüphe! Tehdit seviyesi en üst düzeye çıkarıldı
İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet töreni karıştı! Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü

Öğrenciler sırtını döndü, milli eğitim müdürü velilerle tartıştı
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek