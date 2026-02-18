Haberler

Hatay'da firari 2 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arsuz ve Erzin ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B ve M.S. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

