Hatay'da firari 2 hükümlü yakalandı
Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arsuz ve Erzin ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B ve M.S. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA " / " + Salim Taş -