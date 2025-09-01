Hatay'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hüküm ve 'kasten yaralama' suçundan aranan 3 zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı. İskenderun ve Arsuz'daki adreslere yapılan baskınlarda suçlular gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hüküm ile "kasten yaralama" suçundan aranan 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan O.B, Ş.K. ve F.D. yakalandı.

İskenderun ilçesinde de "kasten yaralama" suçundan aranan V.U, B.Ş. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.U. ve B.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hükümlüler de cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
