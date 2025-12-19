Firari hükümlü, saklandığı elbise dolabında yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Dolandırıcılık' suçundan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B.'nin saklandığı eve baskın yaptı. Adreste arama yapan ekipler, hükümlüyü elbise dolabının içinde yakaladı. A.B., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel