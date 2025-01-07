İskenderun'da Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti
Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde kalp krizi geçiren 39 yaşındaki polis memuru Tuncay Pekel, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Pekel'in cenazesi düzenlenen törenin ardından Çankaya Mezarlığı'na defnedildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde kalp krizi geçiren polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polis memuru Tuncay Pekel (39), evinde fenalaşması sonucu İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Pekel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Pekel'in cenazesi, İskenderun Şehit Haydar Polis Merkez Amirliği önünde düzenlenen törenin ardından Çankaya Mezarlığı'na defnedildi.