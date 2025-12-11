Hatay'da sis etkili oldu
Hatay'ın Antakya, Belen ve Yayladağı ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan sis, görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hatay'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Merkez Antakya, Belen ve Yayladağı ilçelerinde sabah başlayan sis etkisini artırdı.
Sis nedeniyle Antakya-Yayladağı ve Antakya-İskenderun kara yollarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Yollarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel