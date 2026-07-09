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Ayrılmak isteyen eşini döven şüpheli tutuklandı

Ayrılmak isteyen eşini döven şüpheli tutuklandı
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Hatay'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmak isteyen eşini elinde bıçakla yere yatırıp döven H.Y., 'Kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

HATAY'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmak isteyen eşi S.Y.'yi elinde bıçakla yere yatırıp döven H.Y., tutuklandı.

Olay, dün Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 1050 Konteyner Kent'te meydana geldi. H.Y. ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmak isteyen eşi S.Y. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada eline bıçak alan H.Y., yere yatırdığı eşini çocuklarının önünde tekme- tokat dövdü. Olaya tepki gösteren çevredekiler, bu anları cep telefonuyla görüntüledi. S.Y.'nin şikayeti sonrası gözaltına alınan H.Y., emniyete götürüldü. Eşinden şiddet gören S.Y., ifadesinde; ayrılmak istediği H.Y.'nin ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini ardından kendisini darbederek evden ayrılmasına izin vermediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., 'Kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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