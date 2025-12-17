Hatay'da Eşini 42 Yerinden Bıçakla Yaralayan Sanık Enver Dönmez'e 20 Yıl Hapis

Haber : Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da, 10 yıldır evli olduğu ve iki çocuğunun annesi Sinem Dönmez'i bıçakla 42 yerinden ağır yaralayan sanık Enver Dönmez, "eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı; haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verildi. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı gerekçeli kararda, olay sırasında kolluk tarafından ayağından vurularak durdurulabilen sanığın eylemini öldürme kastıyla gerçekleştirdiğinin kabul edildiği, yaralama eyleminin, "eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçunun maddi ve manevi unsurlarını oluşturduğu" vicdani kanaatine varıldığı bildirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Enver Dönmez, 10 yıllık eşi ve 2 çocuk annesi Sinem Dönmez'i geçen yıl araç içinde bıçakla yaraladı.

Sinem Dönmez'in çığlıkları üzerine olay yerine gelen jandarma, eşini bıçaklamaya devam eden Enver Dönmez'i ayağından ateş ederek etkisiz hale getirdi. Sinem Dönmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Üç kez ameliyat edilen Dönmez, yeniden hayata tutundu.

Yargılama sırasında dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda, Sinem Dönmez'in vücudunda 31'i kesici alet yaralanması, 11'i sıyrık şeklinde olmak üzere toplam 42 yaralanma tespit edildi.

Kırıkhan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Enver Dönmez, Sinem Dönmez'e yönelik "eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

ANKA Haber Ajansı, mahkemenin gerekçeli kararına ulaştı. Gerekçeli kararda, sanığın, "katılanın kendisini aldattığını, üniversiteden arkadaşı olan bir kişi ile gizlice görüştüğünü, kendisi nöbetteyken aracı ile İskenderun'a gidip görüştüğü kişi ile buluştuğunu, olay sırasında kendisini aldattığını söyleyip yüzüne tükürdüğünü ve bu sebeple üzerine atılı bıçaklama eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini" savunduğu aktarıldı. Katılanın rızası üzerine el konulan telefonu üzerinde yapılan inceleme ve alınan bilirkişi raporunda, sanığın aldatılma savunmasını destekleyen herhangi bir somut veri tespit edilmediği vurgulanan gerekçeli kararda, kayıtlarda, iddia edilen şekilde İskenderun'a araç ile seyahatinin de bulunmadığı, bu nedenlerle sanığın aldatılma savunmasının haksız tahrik hükümlerinden yararlanmaya matuf olduğu vicdani kanaatine varıldığı bildirildi. "Ayağından vurulmasa, boynunu kesecekti"

Gerekçeli kararda, "Sanığın vurduğu bıçak darbesi, hedef aldığı hayati bölgeler, 42 adet yaralanma meydana gelmesi, tanık olan kolluk personelinin sanığı tabanca ile yaralayarak eylemini sona erdirebilmesi, sanığın eylemi sırasında katılanın boğazını keseceğine yönelik tanıklara anlatımlarda bulunması, dar bir alan olan araç içerisinde eylemi kolaylıkla gerçekleştirebileceğini ve katılanın kaçamayacağını düşünerek hareket etmesi, katılanda meydana gelen yaralanmanın hayati tehlike oluşturması dikkate alındığında sanığın eylemini öldürme kastıyla gerçekleştirdiği kabul edilmiş ve yaralama eyleminin eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçunun maddi ve manevi unsurlarını oluşturduğu vicdani kanaatine varılmıştır" tespiti yapıldı.

Sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşıldığından sanığa verilen cezanın, "suçun işleniş biçimi, suçta kullanılan araç, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, eylemin sona eriş şekli, sanığın kastının yoğunluğu, sanığın eylemini ısrarla sürdürmesi, kolluğun sanığın eylemini ancak silahla müdahale ederek durdurabilmesi, sanığın eylemini yaşı küçük çocuğunun gözlerinin önünde gerçekleştirmesi, amaç ve saiki dikkate alınarak, teşebbüs aralığında alt sınırdan uzaklaşıldığı" belirtildi.

Gerekçeli kararda ayrıca sanığın, "müşterek çocukları için dna testi talep edip yargılama sırasında çocuklarını özlediği" şeklindeki beyanlarının, "mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranış" olarak değerlendirildiği vurgulanarak, bu nedenlerle sanık hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmamasına karar verildiği bildirildi.