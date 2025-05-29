Hatay'da Engelli Bireylere Tekerlekli Sandalye Yardımı

Hatay'da Engelli Bireylere Tekerlekli Sandalye Yardımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 8 engelli bireye tekerlekli sandalye vererek sosyal hayata katılımlarını destekliyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından temin edilen sandalyeler ihtiyaç sahibi bireylere ulaştırıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 8 engelli bireye tekerlekli sandalye verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi ekiplerince temin edilen 8 tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahibi engelli bireylere ulaştırıldı.

Engellilerin sosyal hayata daha aktif katılımının desteklenmesi için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu

Harika Avcı'nın zor günleri! Ev sahibinin anlattıkları hayli vahim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Erken'den Esra Erol ve Fikret Orman'a sitem

Ece Erken'den seneler sonra gelen itiraf
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı

Bir şehrimiz diken üstünde! Giriş çıkışlar yasak, karantina başladı
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı

İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı! Son uçağı da imha ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.