Hatay'da Engelli Bireylere Tekerlekli Sandalye Yardımı
Hatay Büyükşehir Belediyesi, 8 engelli bireye tekerlekli sandalye vererek sosyal hayata katılımlarını destekliyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından temin edilen sandalyeler ihtiyaç sahibi bireylere ulaştırıldı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 8 engelli bireye tekerlekli sandalye verildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi ekiplerince temin edilen 8 tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahibi engelli bireylere ulaştırıldı.
Engellilerin sosyal hayata daha aktif katılımının desteklenmesi için çalışmaların devam edeceği belirtildi.