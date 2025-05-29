Hatay'da Engelli Bireylere Tekerlekli Sandalye Yardımı

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 8 engelli bireye tekerlekli sandalye verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi ekiplerince temin edilen 8 tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahibi engelli bireylere ulaştırıldı.

Engellilerin sosyal hayata daha aktif katılımının desteklenmesi için çalışmaların devam edeceği belirtildi.