Hatay'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 kardeş yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 kardeş gözaltına alındı.

Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde organize edilen sınav öncesi önlem alan polis ekipleri, A.K. ve kardeşi Y.K'nin davranışlarından şüphelendi.

Üst araması yapılan sürücü adaylarının, kopya düzeneği için hazırlanmış 2 kulaklık, 2 kamera takılı verici, 2 Wi-Fi cihazı ve 2 hat takılı telefon işlevi gören cihaz taşıdıkları belirlendi.

Gözaltına alınan A.K. ve Y.K. hakkında adli işlem başlatıldı.