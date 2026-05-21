Haberler

Hatay'da 42 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Hatay'da 42 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da jandarma ekiplerinin Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde dron destekli yaptığı çalışmalarda 42 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

HATAY'da jandarma ekiplerinin Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde dron destekli yaptığı çalışmalarda 42 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19-20 Mayıs tarihlerinde göçmen kaçakçılığına yönelik, Altınözü ilçesi Kılıçtutan Mahallesi ile Yayladağı ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde dron destekli takip ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu 2 organizatör ile 42 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatörler hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatılırken, düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik

Trump'tan dikkat çeken Erdoğan açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'ın tek bir isteği var
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı

Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Fenerbahçe'de Robertson transferinde korkulan oldu

Korkulan oldu!
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş

10 yıllık sis perdesi aralandı! Vahşi cinayete kurban gitmiş
Joao Cancelo Türkiye'deki favori takımını açıkladı

Barcelona'nın yıldızı Cancelo, Türkiye'deki favori takımını açıkladı
İran, Hürmüz Boğazı'nda denetim altındaki sınırları açıkladı

Tüm dünyaya ilan ettiler! İran Hürmüz'de haritayı çizdi