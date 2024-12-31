Hatay'da Depremzedeye Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
Hatay Büyükşehir Belediyesi, depremde babası ve 2 kardeşini kaybeden 10 yaşındaki Zümra Doğruer için sürpriz bir doğum günü etkinliği organize etti. Çocuk, bilinmeden yarım kalan çocukluk hayallerine bir adım daha yaklaştı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremde babası ve 2 kardeşini kaybeden çocuk için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Belediyenin açıklamasına göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı personeli, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde enkaz altında kalması nedeniyle 16 ameliyat geçiren 10 yaşındaki Zümra Doğruer için doğum günü etkinliği organize etti.
Afette babası ve 2 kardeşini kaybeden Doğruer'in annesiyle yaşadığı Yayladağı ilçesindeki evine giden ekipler, çocukla pasta kesti.
Ekipler, doğum gününü kutladıkları çocuğa bisiklet hediye etti.
Doğruer, sağlığına kavuştuktan sonra bisiklet sürmeyi istediğini söyledi.