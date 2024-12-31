Hatay'da Depremzedeye Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremde babası ve 2 kardeşini kaybeden çocuk için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Belediyenin açıklamasına göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı personeli, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde enkaz altında kalması nedeniyle 16 ameliyat geçiren 10 yaşındaki Zümra Doğruer için doğum günü etkinliği organize etti.

Afette babası ve 2 kardeşini kaybeden Doğruer'in annesiyle yaşadığı Yayladağı ilçesindeki evine giden ekipler, çocukla pasta kesti.

Ekipler, doğum gününü kutladıkları çocuğa bisiklet hediye etti.

Doğruer, sağlığına kavuştuktan sonra bisiklet sürmeyi istediğini söyledi.