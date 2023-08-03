Hatay'da iki gün önce depremzede evinde dövdüğü iki kişinin hırsız olmadığını anlayan Hanen Kamışkıran, onlarla bir araya gelip barışıp birbirleriyle helalleşti. Ömer Kısa ve Nihat Polat'ın suçsuz olduğu emniyetteki sorgulamalar sonucunda ortaya çıktı ve serbest bırakıldılar. Kamışkıran, özür dileyerek barışma isteğini dile getirdi.

Hatay'da depremzedenin evine giren kişilerin suçsuz olduğu anlaşıldı

HATAY - Hatay'da iki gün önce depremzede evinde dövdüğü iki kişinin hırsız olmadığını anladı ve onlarla bir araya gelip barışıp birbirleriyle helalleşti.

1 Ağustos Salı günü Kırıkhan ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde depremzede olan Hanen Kamışkıran, ağır hasarlı evinin içerisinde Ömer Kısa ve Nihat Polat'ı görmesi üzerine hırsız sanıp dövüp polise teslim etmişti.

Emniyetteki sorgularında Ömer Kısa ve Nihat Polat'ın suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakıldılar. Bunun üzerine Hanen Kamışkıran, Ömer ve Nihat'a bir araya gelerek barışıp helalleştiler.

Depremzede Hanen Kamışkıran,"Bizim arkadaşlarla bir sıkıntımız yok. Benim önceden tanıdığım dostlarım çıktılar. Bir yanlış anlaşılma oldu. Birbirimizle zaten konuştuk. Çok şükür de bir sıkıntımız da yok. Ben onları büyüğü olarak onlardan ben kendim özür diliyorum" dedi.

Uzman çavuşluğu bıraktığı dile getiren Ömer Kısa," Askerliği bırakıp geldim. Eşim ve çocuklarımın psikolojisi bozulduğu için depremden dolayı evim yıkıldı. Kesinlikle ben hırsızlıkla bir işim yok. Beni bilen bilir. Zaten karakolda da abiler tarafından bu teşhis edildi. İfadem bile alınmadı serbest bırakıldım. Sosyal medyada sadece yanlış anlaşıldım bunu bilin" diye konunştu.

Nihat Polat ise," Sosyal medyada gündem olan bizi hırsız diye yaftalayan bu videoların kaldırılmasını istiyoruz. Bizim serbest olduğumuz aklandığımız ortadadır" sözlerine yer verdi.