Haberler

Hatay'da depremzedeler için psikososyal destek merkezi açıldı

Hatay'da depremzedeler için psikososyal destek merkezi açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Antakya'da psikososyal destek merkezi açtı. Merkezde bireysel danışmanlık, çocuk ve ergen destek programları gibi çeşitli hizmetler sunulacak.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Antakya ilçesinde depremzedeler için psikososyal destek merkezi açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve İhtiyaç Haritası Derneği işbirliğinde vatandaşların psikolojik, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Doğanköy Mahallesi'ndeki İhtiyaç Haritası Konteyner Yaşam Alanı'nda kurulan Psikososyal Destek Merkezi ile vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek.

Merkezde, bireysel psikolojik danışmanlığın yanı sıra çocuk ve ergenlere yönelik destek programları, aile danışmanlığı ve rehberlik, travma sonrası iyileşme çalışmaları ile iyilik halini güçlendirmeye dönük eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar, Alo 153 Beyaz Masa hattı üzerinden başvuru yaparak randevu alabilecek.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor

Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor
Ünlülere yeni operasyon! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı

Yeni operasyon! TRT oyuncusu ve ünlü şarkıcı dahil 17 kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Liverpool'un eski yıldızı tutuklandı

Nereden nereye! Efsane isim tutuklandı
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Bakanlık harekete geçti! Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda

Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda
Ülkede şoke eden görüntü! Balıklar sokaklara taşındı

Balıklar sokaklara taşındı, halk şaşkınlık içinde onları izledi
Nereden nereye! Liverpool'un eski yıldızı tutuklandı

Nereden nereye! Efsane isim tutuklandı
Giresun'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti

Son mesajında Sedat Peker'e seslenip canına kıydı
Kante'den Fener taraftarını mest eden hareket

Yok artık Kante! Yaptığını duyan telefona sarıldı