Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Hatay'da kütüphane kurdu

Güncelleme:
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ve Ülkem Okuyor Derneği işbirliğiyle Hatay'daki Katar 4 Konteyner Kenti'nde bir kütüphane kuruldu. POYD, sponsorları ile birlikte deprem sonrası kalıcı bir eser bırakmayı amaçlıyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ve Ülkem Okuyor Derneği işbirliğinde Hatay'daki Katar 4 Konteyner Kenti'nde kütüphane kuruldu.

Ülkem Okuyor Derneğinin depremden etkilenen kentlerde oluşturduğu kütüphane çalışmalarına POYD üyeleri de sponsorları adına destek verdi.

POYD üyeleri ve sponsorları adına Katar 4 Konteyner Kenti'nde bir kütüphane oluşturuldu.

POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, yaptığı açıklamada, derneğin faaliyetlerine katkıda bulunan sponsorlar için kalıcı bir eser bırakmak istediklerini belirtti.

Bu doğrultuda Ülkem Okuyor Derneği ile iletişime geçerek kütüphane projesine destek olduklarını aktaran Saatçioğlu, "Sponsorlarımıza duyduğumuz minnettarlığı ifade ederken, onları yalnızca birer iş ortağı olarak değil, aynı zamanda topluma değer katan, gençlerimize umut olan güçlü paydaşlarımız olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel
