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Hatay'da Depremzedeler Konteynerlerde Oy Kullanıyor

Hatay'da Depremzedeler Konteynerlerde Oy Kullanıyor

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Hatay'da yaklaşık 1 milyon seçmenin hasarsız okullarda ve hasarlı okulların bahçelerine kurulan konteynerlerde oy verme işlemleri başladı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkım ve can kayıplarına neden olduğu Hatay'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yaklaşık 1 milyonun oy verme işlemleri saat 08.00'de başladı.

HATAY'da yaklaşık 1 milyon seçmenin hasarsız okullarda ve hasarlı okulların bahçelerine kurulan konteynerlerde oy verme işlemleri başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkım ve can kayıplarına neden olduğu Hatay'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yaklaşık 1 milyonun oy verme işlemleri saat 08.00'de başladı. Vatandaşlar, hasarsız olan okullarda ve hasarlı okulların bahçelerine kurulan 400 konteynerde oy vermek için yoğunluk oluşturdu. Oy vermek için memleketine dönen çok sayıda vatandaş da bavullarıyla birlikte oy sırasına girdi. Deprem nedeniyle kenti terk ettikleri için uzun süredir birbirini göremeyen komşular ve akrabalar da okullarda hasret giderdi. Oy verme işlemleri saat 17.00'de tamamlanacak.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Bozok - Güncel

Kahramanmaraş Milletvekili Hatay Güncel Haberler

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