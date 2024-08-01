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Hatay'da Depremzedeler İçin Hediyeler Dağıtıldı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da prefabrik çarşı esnafı, 400 çocuğu hediyelerle sevindirdi. Merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde 50 işletmenin bulunduğu prefabrik çarşının esnafı, depremzede çocuklar için giyim eşyasından oluşan hediyeler hazırladı. 400 çocuk, hediyelerini Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, AFAD İl Müdürü Taner Bayındır ve esnafın elinden aldı. Masatlı, etkinlikte görüştüğü bazı depremzedelerin taleplerini dinledi. Prefabrik çarşının yöneticisi Cahit Güler, sosyal projeleri ve kampanyalarıyla örnek çarşılar arasında yer aldıklarını belirterek, 'Çocuklara hediyelik dağıtmak istedik. Valimiz Mustafa Masatlı da geldi, onun eşliğinde dağıtımı gerçekleştirdik. Güzel bir etkinlik oldu.' dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da prefabrik çarşı esnafı, 400 çocuğu hediyelerle sevindirdi.

Merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde 50 işletmenin bulunduğu prefabrik çarşının esnafı, depremzede çocuklar için giyim eşyasından oluşan hediyeler hazırladı.

400 çocuk, hediyelerini Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, AFAD İl Müdürü Taner Bayındır ve esnafın elinden aldı.

Masatlı, etkinlikte görüştüğü bazı depremzedelerin taleplerini dinledi.

Prefabrik çarşının yöneticisi Cahit Güler, sosyal projeleri ve kampanyalarıyla örnek çarşılar arasında yer aldıklarını belirterek, "Çocuklara hediyelik dağıtmak istedik. Valimiz Mustafa Masatlı da geldi, onun eşliğinde dağıtımı gerçekleştirdik. Güzel bir etkinlik oldu." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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