Hatay'da depremlerde hasar gören ve yıkılan binalar Bayraktar TB2 İHA ile denetlendi Güncel Haberler Hatay merkezli depremler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) bölgedeki arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek verdi. Hatay merkezli depremler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) bölgedeki arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek verdi. Edinilen bilgiye göre, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait Bayraktar TB2 İHA bölgeye sevk edildi. Bölgedeki yerleşim alanlarının üzerinde uçan Bayraktar TB2 İHA gece görüş kamerasına yansıyan görüntüleri canlı olarak Ankara'da bulunan AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'ne aktardı. Merkezde görüntüleri izleyen birimler bölgedeki ekipleri yönlendirerek arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek verdi. Güncel Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş İnsansız Hava Aracı İhlas Haber Ajansı Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay'da depremlerde hasar gören ve yıkılan binalar Bayraktar TB2 İHA ile denetlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.