Hatay'da Depremde Yıkılan Okul Yeniden İnşa Edildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Üçgüllük-Gülcihan İlkokulu, hayırseverlerin desteğiyle yeniden inşa edilerek açıldı. Yeni okulda dersliklerin yanı sıra laboratuvar, kütüphane ve sanat sınıfları da bulunuyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alması nedeniyle yıkılan ilkokulun, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni binası törenle açıldı.

Gülcihan Mahallesi'nde depremde ağır hasar gören Üçgüllük-Gülcihan İlkokulunun kontrollü yıkılmasının ardından aynı yere İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve iş insanı Yaşar Niziplioğlu arasında imzalanan protokol kapsamında 5 derslikli Çiğdem Niziplioğlu İlkokulu yapıldı.

İçerisinde laboratuvar, kütüphane, yemekhane, görsel sanatlar ve müzik sınıfı da bulunan okulun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, törendeki konuşmasında, 6 Şubat depremlerinde kentteki birçok okulun hasar gördüğünü söyledi.

Kentin yeniden ihya ve inşa edilmesinde hayırseverlerin desteğinin önemli olduğunu belirten Masatlı, "Bu büyük devlet ve aziz millet hiçbir şeyin yoksunluğunu hissettirmeden öğrencilerin eğitimine devam etmesiyle ilgili önemli çalışmalara imza attı. Şu ana kadar bu okulumuzla birlikte 208 okulumuzu hizmete açtık." diye konuştu.

Masatlı, 76 okulun inşasının sürdüğünü, bazı projelerin de ihalesinin yapılacağını ifade ederek, "Bunlarla beraber 17 bin derslik sayısına ulaşacağız. Yani 5 Şubat'ta 14 bin 700 olan derslik sayımız inşallah bunlar tamamlandığında 17 bini bulacak." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz de devletin güçlü koordinasyonu ve hayırseverlerin destekleriyle Hatay'ın eğitim altyapısının yeniden ayağa kalktığını söyledi.

Konuşmaların ardından okulun açılışını yapan protokol üyeleri, sınıfları gezip öğrencilere hediye verdi.

Törene, Vali Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Arsuz Kaymakamı Yusuf Eroğlu, Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, hayırsever Yaşar ve Çiğdem Niziplioğlu, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
Haberler.com
