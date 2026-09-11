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Hatay'da depremde yıkılan caminin yerine yenisi yapıldı

Hatay'da depremde yıkılan caminin yerine yenisi yapıldı
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Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan caminin yerine hayırseverler tarafından yaptırılan cami dualarla ibadete açıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan caminin yerine hayırseverler tarafından yaptırılan cami dualarla ibadete açıldı.

Altınözü ilçesi Atayurdu Mahallesi'ndeki cami, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak yıkıldı.

Hayırseverlerin ve mahalle sakinlerinin desteğiyle yıkılan Atayurdu Camisi'nin yerine, yenisi yapıldı.

Vali Mustafa Masatlı, açılışta, depremlerde camilerin de önemli ölçüde zarar gördüğünü söyledi.

O gün itibarıyla devlet-millet işbirliğiyle başlayan çalışmaların sonuçlarını verdiğini belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Bugün Atayurdu Mahallemizde 134'üncü camimizi çok şükür hizmete alıyoruz. Tabii bir taraftan maddi olarak şehrimiz her yanı ve yönüyle ayağa kalkarken, yeni bir Hatay doğarken, diğer taraftan da manevi olarak bu tür tesislerimizin, kurumlarımızın hizmete alınması vatandaşlarımızı da ziyadesiyle mutlu etmektedir."

Masatlı, aynı zamanda 50 Kur'an kursu, 14 gençlik merkezinin de devlet-millet işbirliğiyle hizmete alındığını ifade etti.

İnşaatı devam eden 37 caminin daha bulunduğunu hatırlatan Masatlı, onlar da tamamlandığında kentte vatandaşların rahatlıkla ibadet edeceği, yan yana saf tutacağı, bir araya geleceği dini mekanları da açmış olacaklarını sözlerine ekledi.

İl Müftüsü Necati Şafak'ın yaptırdığı duanın ardından caminin açılış kurdelesi kesildi, camide deprem sonrası ilk cuma namazı kılındı.

Kaynak: AA
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