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Hatay'da depremde hayatını kaybedenler anıldı

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Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Rönesans Rezidans'ta yaşamını yitirenler anıldı. Aile yakınları, enkazdan kurtulanlar ve vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması nedeniyle 269 kişinin hayatını kaybettiği binanın bulunduğu alanda bir araya geldi. Kaybettikleri yakınları için alana çiçek bırakan vatandaşlar, dua etti. Ziyaret sırasında bazı katılımcılar gözyaşı döktü, bazıları da hayatını kaybedenlerin anısına duvarlara resim çizdi, yazı yazdı. Depremzedelerden 42 yaşındaki Fatma Karadeniz, 4 gün enkaz altında kaldığı ve bacaklarını kaybettiği yere dönmenin zor olduğunu söyledi. Binayla birlikte hayallerinin de yıkıldığını belirten Karadeniz, 'Burada geçmiş günlerimiz, anılarımız var. Buradan bir türlü kopamıyoruz. Çok zor bir süreç atlatmamıza rağmen dönüp dolaşıp memleketimize, doğup büyüdüğümüz yere geldik.' dedi.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Rönesans Rezidans'ta yaşamını yitirenler anıldı.

Aile yakınları, enkazdan kurtulanlar ve vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması nedeniyle 269 kişinin hayatını kaybettiği binanın bulunduğu alanda bir araya geldi.

Kaybettikleri yakınları için alana çiçek bırakan vatandaşlar, dua etti.

Ziyaret sırasında bazı katılımcılar gözyaşı döktü, bazıları da hayatını kaybedenlerin anısına duvarlara resim çizdi, yazı yazdı.

Depremzedelerden 42 yaşındaki Fatma Karadeniz, AA muhabirine, 4 gün enkaz altında kaldığı ve bacaklarını kaybettiği yere dönmenin zor olduğunu söyledi.

Binayla birlikte hayallerinin de yıkıldığını belirten Karadeniz, "Burada geçmiş günlerimiz, anılarımız var. Buradan bir türlü kopamıyoruz. Çok zor bir süreç atlatmamıza rağmen dönüp dolaşıp memleketimize, doğup büyüdüğümüz yere geldik." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Rönesans Rezidans Kahramanmaraş Karadeniz Hatay Yıkım Kurtarma Deprem Yaşam Güncel Haberler

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