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Hatay'da deprem yıl dönümünde eğitime ara verildi

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu Hatay'da afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Kararı Hatay Valiliği duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Hatay Deprem Valilik Eğitim Güncel Haberler

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