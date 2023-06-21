Üye Girişi
Haberler
Hatay'da Deprem Sonrası Ağır Hasarlı Binalar Yıkılıyor

Hatay'da Deprem Sonrası Ağır Hasarlı Binalar Yıkılıyor

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'nde süren çalışmalarda, ekiplerin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından binalar, iş makineleriyle yıkıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya, Defne, Altınözü, İskenderun, Hassa ve Samandağ ilçelerinde ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediliyor. Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'nde süren çalışmalarda, ekiplerin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından binalar, iş makineleriyle yıkıldı. Yıkımla birlikte alanda toz bulutları oluştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Bozok - Güncel

Kahramanmaraş İskenderun Antakya Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title