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Hatay'da Denizde Kaybolan Çocuk Aranıyor

Hatay'da Denizde Kaybolan Çocuk Aranıyor
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için denize giren 3 çocuk dalgalara kapıldı. Çocuklardan 2'si ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, 14 yaşındaki M.A.H. için arama çalışması başlatıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde girdikleri denizde dalgalara kapılan 3 çocuktan 2'si ekipler tarafından kurtarılırken; M.A.H. (14) kayboldu. Çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçedeki Kapısuyu Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren 14 yaşlarındaki 3 çocuk, dalgalara kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Çocuklardan ikisi ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denizde kaybolan M.A.H.'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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