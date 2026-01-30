Haberler

Dağ ceylanı, çizgili sırtlan ve kurt aynı habitatı paylaşıyor

Dağ ceylanı, çizgili sırtlan ve kurt aynı habitatı paylaşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da yürütülen koruma projesi sayesinde dağ ceylanı, çizgili sırtlan ve kurtların aynı habitatta çatışmadan yaşadığı gözlemlendi. Proje ile dağ ceylanı popülasyonunun koruma çalışmaları sonrası 1500 bireye yaklaştığı bildirildi.

'HATAY'ın Eşsiz Canlıları: Dağ Ceylanı ve Çizgili Sırtlan Koruma Projesi' kapsamında kurulan fotokapanlarla dağ ceylanı, çizgili sırtlan ve kurdun aynı habitatı çatışmadan paylaştığı gözlemlendi.

Turquoise Coast Environment Fund-Turkey (TCEF), Conservation Collective, Türkiye Mozaik Foundation, Turkish Philanthropy Funds ve Sivil Toplum için Destek Vakfı'nın destekleriyle yürütülen proje kapsamında Kırıkhan ilçesindeki Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatını Geliştirme Sahası'nda; gece gündüz sürdürülen saha çalışmaları ve fotokapan izlemeleri, yaban hayatının sınırlı bir alanda nasıl bir denge içerisinde varlığını sürdürebildiğine dair önemli bilimsel veriler sundu. Projede; dağ ceylanı, çizgili sırtlan ve kurdun aynı habitatı çatışmadan paylaştığı anlar, kayıt altına alındı.

'YALNIZCA HATAY'DA BİRLİKTE YAŞIYORLAR'

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Dernek Başkanı Abdullah Öğünç, projeden elde edilen bulguların insan-yaban hayatı ilişkileri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Öğünç, "Türkiye'de yalnızca Hatay'da birlikte yaşayan dağ ceylanı ve çizgili sırtlan gibi iki baskın türün aynı alanı paylaşabildiğinin belgelenmesi, insan-yaban hayatı ilişkileri açısından dikkat çekici bir bulgu olarak değerlendirilmektedir" dedi.

BİREY SAYISI 1500'E YAKLAŞTI

Proje çalışmalarının yalnızca tür izleme ve kayıt faaliyetleriyle sınırlı olmadığını belirten Öğünç, habitat kullanımı, tehdit unsurları ve insan kaynaklı baskıların da detaylı şekilde ele alındığını söyledi. Elde edilen verilere göre; koruma alanı ilan edilmeden önce yaklaşık 100 bireyle sınırlı olan Hatay dağ ceylanı popülasyonunun, koruma statüsünün ardından 1500 bireye yaklaştığını aktaran Öğünç, mevcut yaşam alanının artan popülasyonu karşılamakta yetersiz kaldığına dikkat çekti.

KIRSALDA VATANDAŞ-KAMU İŞ BİRLİĞİ

Bilimsel çalışmalarla eş zamanlı olarak insan–yaban hayatı çatışmalarını azaltmaya yönelik saha faaliyetlerinin de sürdürüldüğünü ifade eden Öğünç, bu kapsamda kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar, çobanlar ve yerel paydaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirildiğini kaydetti. Öğünç ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay İl Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle projenin önümüzdeki dönemde okullarda yürütülecek doğa eğitimi ve farkındalık çalışmalarıyla devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi

İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu işte bir terslik var! Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu

Vurduğu adamın kimin arkadaşı olduğunu görünce süt dökmüş kedi oldu
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu

Sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Can pazarı! 8 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var