Hatay'da çuval içinde nehrin kıyısına bırakılmış 6 tüfek ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da çuval içinde nehrin kıyısına bırakılmış 6 tüfek ele geçirildi

AA - Mehmet Gürkan - Güncel
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Hatay'da çuval içinde nehrin kıyısına bırakılmış 6 tüfek ele geçirildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırı yakınındaki Asi Nehri kenarına bırakılan çuval içerisinde 6 tüfek bulundu.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırı yakınındaki Asi Nehri kenarına bırakılan çuval içerisinde 6 tüfek bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den yurda yasa dışı yollardan silah sokulacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Hacıpaşa Mahallesi'nde Asi Nehri kenarına bırakılmış çuvalın içerisinde 2 makineli tüfek, 4 piyade tüfeği, 27 fişek ve 18 şarjör ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

AA / Mehmet Gürkan - Güncel

Asi Nehri, Altınözü, Suriye, Hatay, Güncel, Haberler

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