Hatay'da Çocuklara Yönelik 'Yaz Seninle Güzel' Etkinliği
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ'da düzenlediği 'Yaz Seninle Güzel' etkinliğinde çocuklara yapay zeka uygulamaları ve VR gözlük deneyimleri sundu. Etkinlikte ayrıca tohum topu üretimi, rüzgargülü ve su filtresi yapımı gibi atölyeler yapıldı. Palyaço gösterileri ve yüz boyama aktiviteleriyle çocuklar doyasıya eğlendi.
Hatay Büyükşehir Belediyesince çocuklara yönelik "Yaz Seninle Güzel" etkinliği yapıldı.
Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, yapay zeka uygulamaları ve VR gözlük deneyimi hakkında bilgi aldı.
Çocuklar, etkinlik kapsamındaki atölyelerde tohum topu üretimi ile rüzgargülü ve su filtresi yapımını öğrendi.
Palyaço gösterileri ve yüz boyama etkinliklerinde eğlenen katılımcılar, keyifli anlar yaşadı.